[ Чтобы создать Биткоин Кошелек - двигайте курсором внутри выделенной зоны! ]
[ ВАЖНО! - СОХРАНИТЕ СЕКРЕТНЫЙ СГЕНЕРИРОВАННЫЙ URL АДРЕС ИЛИ ВЫ ПОТЕРЯЕТЕ БИТКОИНЫ. ]
Инструкция безопасности:
Только Вы имеете доступ к своему Bitcoin кошельку: мы не храним приватные ключи.
Сгенерированный URL-адрес (ссылка) - это Ваш вход в Биткоин Кошелек. Потеряете его - потеряете биткойны.
Храните в тайне секретный URL: никому его не показывайте и не отправляйте - с помощью него каждый сможет открыть биткоин кошелек и вывести средства.
Прежде чем открыть или создать Биткоин кошелек - убедитесь что находитесь на официальном сайте https://bitcoinco.org
Почему BitcoinCo.org лучший Биткоин Кошелек?
Потому что это:
1. Мгновенный Биткоин Кошелек
Создавайте Биткойн Кошелек мгновенно и бесплатно. Для этого Вам понадобится всего 5 секунд. Это самый простой Биткоин кошелек.
2. Бесплатный Биткоин кошелек
Это бесплатный биткоин кошелек (btc) и всегда будет бесплатным.
3. Биткоин Кошелек без верификации
Как создать биткоин кошелек без верификации, id и регистрации? - Просто двигайте мышкой в заданной области и вы откроете биткоин кошелек.
4. Анонимный Биткоин кошелек
Абсолютно анонимный биткоин кошелек. Без KYC, id, верификации. Для регистрации кошелька не требуется даже почты.
5. Онлайн Биткоин кошелек (btc)
Можно создать Биткоин кошелек онлайн: не нужно загружать и устанавливать приложения.
6. Лучший Биткоин кошелек для Android и IOS
Не важно что у Вас в мобильном - Android или IOS. Биткоин кошелек подходит для всех устройств и платформ, включая Windows, Linux и Mac OS.
7. BrainWallet Генератор
Вы можете использовать кошелёк как BrainWallet (Bitcoin Brain Wallet).
Все что находится после знака "#" в url адресе - это Ваш BrainWallet (используйте не менее 12 символов).
Пример: https://bitcoinco.org/#My_Brain_Wallet
Каждая транзакция в сети Bitcoin включает комиссию майнерам. Майнеры добавляют транзакцию в блок и поддерживают сеть Bitcoin. Вы можете изменить размер комиссии ниже. BitcoinCo.org не получает никакой части комиссии.
Normal
Комиссия майнерам 0.0001 BTC. Рекомендуется.
Custom
Установить свою комиссию майнерам (за kB).
฿
Подтвердите отправку
(฿)
на адрес
Обратите внимание, транзакция включает комиссию майнерам: BTC