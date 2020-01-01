Почему BitcoinCo.org лучший Биткоин Кошелек?



Потому что это:

1. Мгновенный Биткоин Кошелек

Создавайте Биткойн Кошелек мгновенно и бесплатно. Для этого Вам понадобится всего 5 секунд. Это самый простой Биткоин кошелек.



2. Бесплатный Биткоин кошелек

Это бесплатный биткоин кошелек (btc) и всегда будет бесплатным.



3. Биткоин Кошелек без верификации

Как создать биткоин кошелек без верификации, id и регистрации? - Просто двигайте мышкой в заданной области и вы откроете биткоин кошелек.



4. Анонимный Биткоин кошелек

Абсолютно анонимный биткоин кошелек. Без KYC, id, верификации. Для регистрации кошелька не требуется даже почты.



5. Онлайн Биткоин кошелек (btc)

Можно создать Биткоин кошелек онлайн: не нужно загружать и устанавливать приложения.



6. Лучший Биткоин кошелек для Android и IOS

Не важно что у Вас в мобильном - Android или IOS. Биткоин кошелек подходит для всех устройств и платформ, включая Windows, Linux и Mac OS.



7. BrainWallet Генератор

Вы можете использовать кошелёк как BrainWallet (Bitcoin Brain Wallet). Все что находится после знака "#" в url адресе - это Ваш BrainWallet (используйте не менее 12 символов).

Пример: https://bitcoinco.org/#My_Brain_Wallet